Disposizioni anti Covid-19 ed ergonomia scolastica. Questa la scheda di approfondimento pubblicata da Inail – Dimelia e condivisa con il Ministero dell’Istruzione e con il Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione civile. Documento con indicazioni per la prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici.

Il fact-sheet riporta indicazioni per la prevenzione dei Dms, per tutela della salute della schiena. Affronta la postura corretta da tenere seduti al banco, riportando nove punti da seguire.

Quindi l’uso dello zaino, il peso, la borsa portata in mano; la postura corretta per il tablet e l’utilizzo prolungato, infine gli esercizi per collo, braccia, mani, spalle e schiena, gambe piedi.

Gli arredi, con le norme UNI EN 1729-1 e UNI EN 1729-2 che indicano i requisiti di sicurezza e stabilità per arredi scolastici sicuri. I nuovi banchi monoposto per la prevenzione in emergenza Covid. “I banchi monoposto sono una delle soluzioni che può contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di mantenere il distanziamento fisico assicurando inoltre una migliore igiene della postazione; rappresentano non soltanto una misura di contrasto contro la diffusione del virus, ma anche un’opportunità per migliorare la qualità delle infrastrutture scolastiche, poiché realizzati secondo quanto previsto dalle norme tecniche europee sugli arredi scolastici UNI EN 1729-1 e UNI EN 1729-2*.

Info: Inail Disposizioni anti Covid-19 ed ergonomia scolastica

