È stato rilasciato da Inail un nuovo applicativo Civa per la gestione online delle certificazioni e delle verifiche di impianti e apparecchi. Nuovo applicativo che sarà operativo a partire dal 27 maggio 2019.

Il servizio è stato attivato dall’istituto con la circolare n.12 del 13 maggio 2019. Le certificazioni e verifiche alle quali si riferisce sono:

“la denuncia di impianti di messa a terra;

la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;

a messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;

il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;

le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;

la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;

la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;

l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;

le prime verifiche periodiche”.

Per i restanti servizi come ad esempio, messa in servizio cumulative di attrezzature a pressione, riparazione, taratura valvola, verranno aggiunti in seguito all’applicativo e fino a quel momento dovranno essere gestiti attraverso Pec con i moduli online.

L’applicativo permetterà i pagamenti attraverso “pagoPA”, consentirà di visualizzare e gestire gli apparecchi afferenti un utente, comunicare cessione e dismissione e procedere se necessario alla “richiesta di visualizzazione delle pratiche presentate”.

Insieme alla circolare, sono stati pubblicati da Inail il Manuale utente Civa e le Faq.

Info: Inail, nota sul rilascio dell’applicativo Civa

