Documento tecnico sulla gestione del rischio di contagio da Sars-Cov-2 nelle attività correlate all’ambito scolastico con particolare riferimento al trasporto pubblico locale. Questo il nuovo documento Inail per il settore scolastico acquisito dal Comitato tecnico scientifico il 4 dicembre 2020. Nuove indicazioni per la gestione delle dinamiche scolastiche in attesa della piena ripresa delle attività, che seguono le pubblicazioni istituzionali dei mesi recenti.

Scopo del documento è fornire spunti di riflessione sulla prevenzione nelle fasi del trasporto pubblico locale e nei momenti precedenti e successivi all’ingresso a scuola.

Secondo i dati Istat inclusi nell’indagine Aspetti della vita quotidiana nel 2019 si sono spostati quotidianamente 11,1 milioni di studenti, di cui 3,5 fuori dal proprio Comune, il 70% nella fascia orario 7.30 – 8.00, 3.5milioni i ragazzi che hanno utilizzato mezzi pubblici, in queste quote: pullman e la corriera 13,9%, tram e bus 11,7%, 500.000 studenti in metropolitana. Ha utilizza mezzi pubblici il 60% degli studenti over 14 e il 18% dei ragazzi al di sotto dei 13 anni.

Il documento Inail ai fini della prevenzione nelle fasi della ripresa scolastica evidenza la necessità di una collaborazione diretta tra scuola e mobilità in particolare nelle aree metropolitane, con un’analisi dei fenomeni attraverso mappature. La necessità di misure organizzative finalizzate a modulare la domanda e a potenziare l’offerta di trasporto pubblico, potenziare il personale e le offerte di mobilità sostenibile. Promuovere responsabilità individuale e comportamenti corretti.

I momenti dello studio insieme “è nella responsabilità individuale degli studenti e genitoriale delle famiglie assicurare che, anche nel contesto di queste forme di aggregazione che si concretizzano prevalentemente in ambiente domestico, vengano attuate le indicazioni e le misure di prevenzione previste”.

Documenti scuola e TPL

Riportiamo qui alcuni dei documenti istituzionali pubblicati nei mesi precedenti a tema lavoro, scuola, trasporto pubblico:

