Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il 22 dicembre 2108 il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 ottobre 2018, concernente la riduzione nella misura del 15,24 % per l’anno 2019, dell’importo dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui ai provvedimenti attuativi dell’articolo 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

Il decreto approva la determina del Presidente Inail n.356 dell’8 agosto 2018 che aveva fissato la misura della riduzione per il 2019 al 15,24%.

Ti potrebbe interessare