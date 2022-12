Con circolare n. 44 del 5 dicembre 2022 Inail riporta indicazioni per la gestione dell’assicurazione e degli infortuni riguardante giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

La circolare tratta in particolare gli adempimenti 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023, periodo previdenziale transitorio Inpgi-Inps in base all’articolo 1, comma 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n.234, che prevede fino alla scadenza citata applicazione della normativa regolamentare dell’Inpgi.

Per gli infortuni 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023, gli assicurati devono

presentare le denunce di infortunio a Inail con modulistica analoga a quella utilizzata per Inpgi. A Inail la riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

La circolare segue quanto già indicato in precedenza con l’istruzione operativa dell’11 agosto 2022.

Dal 1° gennaio 2024 disciplina della generalità dei lavoratori.

