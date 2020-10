Avviata da Inail una campagna di comunicazione sui programmi di reinserimento professionale dei disabili da lavoro, indirizzata a lavoratori datori di lavoro e parti sociali.

L’iniziativa inviata a consultare quanto indicato dalla piattaforma Inail sui progetti di reinserimento e dalla pagina che ne riassume normativa e termini.

Sarà online per un mese, è stata realizzata con lo stile delle storie Instagram e vede come testimonial due protagonisti della serie di interviste sul reinserimento assistito, Belle storie Inail.

Inail ricorda i contributi a fondo perduto previsti per i progetti personalizzati di reinserimento lavorativo: fino a 135 mila euro per superamento e abbattimento barriere architettoniche e adeguamento delle postazioni di lavoro e fino a 15 mila euro per la formazione. Rimborso Inail del 60% della retribuzione del lavoratore coinvolto nel progetto, fino a un anno.

