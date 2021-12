Oggi 3 dicembre ricorre la “Giornata internazionale delle persone con disabilità” indetta dalle Nazioni Unite (“International Day of Persons with Disabilities”). Giornata per il sostegno, per i diritti delle persone con disabilità, per la completa inclusione, accessibilità e sostenibilità.

Su 7 miliardi di persone nel mondo, circa 1 miliardo ha una qualche forma di disabilità, 100 milioni i bambini, l’80% di questi vive in Paesi in via di sviluppo, il 50% delle persone con disabilità non ha accesso ad assistenza sanitaria.

Onu parla di disabilità come “la più grande minoranza al mondo”, che ha bisogno di vedere affermare definitivamente, e in molti Paesi vedere nascere pienamente, diritti, assistenza e di vedere debellati discriminazioni, ostacoli fisici, normativi e politici, le barriere per la partecipazione attiva alla vita sociale.

L’inclusione è un tassello fondamentale dello sviluppo sostenibile, dell’Agenda 2030. Un tema da affrontare ora con maggiore insistenza, con le abituali condizioni inasprite e acuite dalla pandemia.

La scheda: cinque cose che devi sapere sulla convivenza durante il Covid con una persona con disabilità.

Così il segretario generale Onu Antonio Gutierres: “Il COVID-19 ha messo a nudo le persistenti barriere e disuguaglianze affrontate da 1 miliardo di persone con disabilità nel mondo, che sono state tra le più colpite dalla pandemia.

Una risposta e una ripresa alla pandemia che includano la disabilità dovrebbero essere guidate dalle stesse persone con disabilità, creare partnership, affrontare l’ingiustizia e la discriminazione, espandere l’accesso alla tecnologia e rafforzare le istituzioni per creare un mondo post-COVID-19 più inclusivo, accessibile e sostenibile”.

Messaggio Presidente della Repubblica

Questo un estratto della dichiarazione che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rilasciato in occasione della Giornata.

“È con questo spirito che va affrontata la ripresa, come sfida per la costruzione di una società più inclusiva, in cui il problema della disabilità non risulti un carico per i singoli, ma sia oggetto di attenzione e di intervento da parte dell’intera collettività. Così come alleviare la preoccupazione delle famiglie per il “dopo di noi” deve trasformarsi in un impegno per tutti quanti rivestono ad ogni livello posizioni di responsabilità.

È necessario superare limiti e diffidenze per consentire alle persone con disabilità di vedere nel nostro Paese un esempio di altruismo e di appartenenza. La piena inclusione è il fine da perseguire con forza e determinazione, per porre le fondamenta di una società autenticamente democratica, aperta e senza ostacoli.”

Ti potrebbe interessare