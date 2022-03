Con Inail ricomincio dal mio lavoro. Avviata da Inail la nuova campagna di comunicazione sulle misure in essere per il reinserimento lavorativo delle persone vittime di infortunio sul lavoro o malattie professionali.

La campagna riguarda i finanziamenti a fondo perduto per i datori di lavoro con massimale di 150mila euro per ogni progetto, per interventi di superamento e abbattimento barriere architettoniche, adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro e interventi di formazione.

Illustra quindi le novità per l’accesso ai finanziamenti, come la condivisione del progetto datore di lavoro lavoratore, un solo preventivo di spesa per intervento e non tre, più spese rimborsabili per le consulenze tecniche, rimborso per un anno del 60% della retribuzione della persona con disabilità da lavoro.

Durerà un mese e sarà composta da spot radio e Tv, materiali editoriali, podcast. Gli opuscoli informativi per i lavoratori e i datori di lavoro.

Testimonial saranno Ivana Giancamilli e Christian Casiraghi, imprenditori e assistiti Inail nei programmi di adeguamento e reinserimento lavorativo.

