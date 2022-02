Con circolare n.7 del 28 gennaio 2022 Inail ha pubblicato modalità applicative e articolazione del Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione.

Si tratta dei chiarimenti sul nuovo regolamento approvato da Inail il 14 dicembre e che è andato a sostituire il precedente approvato nel 2011.

Un nuovo impianto, articolazione in quattro Capi, interventi individuati in una logica unitaria. Previsto il ruolo dell’équipe multidisciplinare e disposizioni che debbono convergere con quelle del Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

Questo il testo del regolamento approvato il 14 dicembre.

