“Anche questo è Inail”. È la nuova campagna di comunicazione lanciata dall’Istituto riguardante le attività di ricerca in materia di riabilitazione e salute e sicurezza sul lavoro.

“La ricerca è il primo passo per rendere gli ambienti di lavoro più sicuri”. Con la campagna Inail intende informare sulle proprie attività scientifiche mostrare aspetti che potrebbero essere meno noti rispetto alle funzioni di ente assicuratore. Presentare la ricerca come strumento per la promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro; stimolare nuove sinergie. Tre le parole chiave: “Partnership”, “Progettazione” e “Tecnologia”.

Tra le iniziative di studio e sperimentazione segnalate, Inail ricorda quelle del Centro protesi di Vigorso di Budrio; il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila), il Dipartimento di innovazione tecnologica e sicurezza degli impianti e degli insediamenti antropici (Dit); il bando Bric per progetti di ricerca biennali in collaborazione con Inail sugli ambiti tutela assicurativa, prevenzione, reinserimento.

Questo lo spot audio, qui la locandina.

Info: campagna comunicazione “Anche questo è Inail”

