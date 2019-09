Si prepara una nuova edizione di “Ambiente Lavoro – Salone della salute e della sicurezza sul lavoro”. La diciannovesima.

Una nuova tre giorni dedicata ai temi della prevenzione, alla cultura della sicurezza. Ancora una volta a BolognaFiere. Dal 15 al 17 ottobre 2019. Queste la parole di Marilena Pavarelli, general manager della manifestazione.

Dott.ssa Pavarelli, diciannove edizioni, gli obiettivi di Ambiente Lavoro 2019.

Gli obiettivi della manifestazione restano sostanzialmente invariati da quando la manifestazione ha visto la sua prima edizione. Vogliamo essere il punto di riferimento per gli esperti del settore salute e sicurezza sul lavoro. Lavoriamo per offrire alle aziende che ci seguono uno strumento utile per il loro business. Ambiamo a contribuire ad un generale innalzamento della consapevolezza in tema di prevenzione di indicenti e malattie professionali.

Tre i temi segnalati in questa edizione, rischio fisico e chimico, soccorso industriale.



Sono solo alcuni dei tanti temi che verranno affrontati all’interno del nostro programma convegnistico. Parte di questi vengono affrontati da sempre, mi verrebbe da dire, come nel caso del rischio chimico e chimico, altri fanno parte di quelle problematiche emergenti che come manifestazione fieristica ci interessa supportare perché crediamo meritino attenzione e studio. Un esempio per tutti, il caso del soccorso industriale, come fenomeno recente in un mondo lavorativo sempre più articolato e complesso.

Tra i temi 2019 anche una particolare attenzione al mercato della distribuzione DPI?



Con l’iniziativa dedicata alla nuova normativa DPI e alle implicazioni che ha sul mondo della produzione, della commercializzazione e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione personale, intendiamo dar voce anche al canale della distribuzione. Come tutti coloro che si occupano di commercializzazione, anche gli specialisti in DPI si trovano a dover affrontare nuove sfide imposte dal mercato, prima fra tutte la digitalizzazione dei processi d’acquisto.

Tra i temi che tratteremo in fiera ci sarà anche quello della distribuzione ai tempi di Amazon, con esempi concreti di esperienze che hanno beneficiato dell’avvento del digitale pur conservando la caratteristica fondante di consulenza tecnico-specilistica svolta nei confronti degli utenti finali.

Perché gli addetti ai lavori non dovrebbero mancare.

Perché non ci sono altre occasioni con una simile concentrazione di saperi ed esperienze messe a disposizione di chi desidera davvero mettersi in gioco per contribuire ad arginare il fenomeno delle malattie, degli infortuni, delle morti sul posto di lavoro.

Lo scorso anno 14.733 partecipanti, 626 relatori, 150 aziende espositrici. Cosa si aspetta dal 2019.

Mi aspetto che si concretizzi il concetto a cui abbiamo dedicato il claim di quest’anno: “La sicurezza è un lavoro di squadra”. Un leit motiv che può essere ritrovato in tante delle nostre iniziative, che cercheranno di mettere a confronto gli stakeholder del comparto. Anche noi di Ambiente Lavoro, ci sentiamo chiamati in causa e nel nostro piccolo, faremo come sempre la nostra parte.

Ambiente Lavoro

15 – 17 ottobre 2019, Bologna Fiere

ambientelavoro.it

Ti potrebbe interessare