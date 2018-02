ROMA – Nanotecnologie. È stata presentata dall’Istituto superiore di sanità una piattaforma nazionale per la sicurezza nell’uso dei nanomateriali. Ospita normativa, pubblicazioni, linee guida, istituzioni di riferimento.

Piattaforma informativa sullo sviluppo responsabile delle nanotecnologie: informazione e promozione della collaborazione pubblico-privato. Il sito Iss rientra nel progetto RinnovareNano, finanziato dalla Regione Lazio ed è nato in collaborazione con Airi.

Punta a raccogliere documenti, progetti, ricerche da pubblico e privato, essere network nazionale capace di riunire le ultime informazioni sull’uso corretto delle nanotecnologie, sviluppi europei e internazionali.

Studi in vivo, in vitro e in silicio, regolatorio, progetti. Il sito si occupa in particolare dei seguenti settori applicativi: chimico, chimico-farmaceutico, biomedicale, cosmetico, alimentare e chimica dei materiali.

Info:

piattaforma nanotecnologie Iss

Iss, presentazione piattaforma nazionale nanotecnologie

