ROMA – Scatto inSuperAbile. Indetta da Superabile Inail – Contact center integrato per la disabilità la prima edizione di un concorso fotografico sul raccontare la disabilità. Concorso a partecipazione gratuita, per professionisti e non.

Due sono le sezioni alle quali si potrà partecipare: Disabilità (“la disabilità in tutte le sue forme e in tutte le situazioni possibili”); Disabilità da lavoro (“il tema disabilità e lavoro in ogni suo aspetto, ivi compreso quello della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”). Si potrà farlo attraverso due categorie: foto singola, oppure reportage che potrà avere dalle 6 alle 20 immagini.

Possibile partecipare anche con foto già pubblicate, le immagini dovrnanno essere in jpg con dimensioni sul lato corto non inferiori ai 3543 pixel, sia in bianco e nero che a colori. Non potranno riportare loghi, firme e non saranno ammessi “fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di alcun genere (panoramiche, foto mosaici, HDR, focus stacking, stitch, ecc.), solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione, pena l’esclusione dal Concorso”.

La scadenza per l’invio delle proposte è il 20 novembre 2017. Ci si potrà candidare via mail o per posta ordinaria. Occorrerà inviare il proprio materiale affiancanto dalla scheda di iscrizione.

Cerimonia di premiazione a Roma. Premio: 1.500 euro per la migliore proposta di ogni sezione e di ogni categoria.

Info: Scatto inSuperAbile bando e concorso

