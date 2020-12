Come annunciato è stato pubblicato da Inail il bando Isi 2020 con incentivi alle imprese per progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori. Stanziati 211.226.450 euro per il sostegno a fondo perduto.

Assi e scadenze

Considerando la variante Agricoltura già in corso i quattro restanti Assi del bando Isi 2020 sono:

1 Isi generalista , progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, 96.226.450 euro;

, progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, 96.226.450 euro; 2 Isi Tematica , Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC), 45 milioni di euro;

, Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC), 45 milioni di euro; 3 Isi Amianto , Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, 60 milioni;

, Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, 60 milioni; 4 Isi Micro e Piccole Imprese, Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività, 10 milioni.

Limiti di spesa e di finanziamento:

Assi 1,2 3 fino al 65% della spesa e tra 5mila e 130mila euro, nessun massimale per aziende con più di 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

Asse 4 65% e limiti tra 2mila e 50mila euro.

La procedura seguita da Inail sarà quella abituale che culminerà con l’invio del codice identificativo e gli elenchi cronologici. Tutte le date verranno comunicate entro il 26 febbraio 2021.

Info: Inail bando Isi 2020, avvisi pubblici e riferimenti

