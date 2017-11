ROMA – Bando Isi 2016. Pubblicata da Inail la nuova edizione del bando che finanzia progetti di intervento per la salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A disposizione 244 milioni di euro.

Fasi scadenze e progetti

Prima di elencare le fasi dell’avviso, la prima delle quali è prevista il 19 aprile 2017, ne ricapitoliamo i punti chiave.

I finanziamenti saranno in conto capitale a fondo perduto e copriranno fino al 65% dell’intervento programmato dal richiedente. Quattro le tipologie di intervento previste:

“Progetti di investimento.

Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività”.

Margini delle somme finanziabili: 5.000-130.000 euro per investimento, modelli (senza limite massimo per imprese fino a 50 dipendenti) e amianto; 2.000-50.000 per le micro e Pmi. Assegnazione in ordine cronologico di arrivo delle domande.

Ora le fasi. La compilazione della domanda sarà attiva dal 19 aprile 2017 fino al 5 giugno 2017 ore 18.00 e la procedura di iscrizione ai servizi online sarà possibile entro il 3 giugno ore 18.00.

Download del codice identificativo dal 12 giugno 2017 e a partire ancora dal 12 giugno saranno pubblicate le date del Click day. Entro sette giorni dal Click day verranno pubblicati gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi al finanziamento.

Info e modulistica: Inail Bando Isi 2016

