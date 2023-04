Un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio e diritto fondamentale del lavoro. Questo il tema dell’edizione 2023 della “Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro” indetta dall’Ilo.

Ambiente lavoro sicuro #SafeDay

Il tema richiama gli argomenti delle due convezioni ILo sulla sicurezza suul lavoro ovvero: elenco

Un ambiente di lavoro sano inteso come diritto assoluto del lavoratore, e che sia assicurato da:

autorità nazionali e organismi nazionali tripartiti;

quadri giuridici adeguati;

politiche nazionali adatte;

sistemi nazionali di registrzione e notifica infortuni e malattie professionali.

Il messaggio del direttore Generale Ilo Gilbert H. Houngbo. “Abbiamo la grande responsabilità di garantire che le persone che si recano al lavoro tornino a casa sane e salve. In occasione della Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro di quest’anno, celebriamo un risultato importante nel percorso verso la realizzazione dell’obiettivo di assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro per tutti: l’inclusione di un ambiente di lavoro sicuro e salubre fra i principi e i diritti fondamentali del lavoro”.

Come possiamo promuovere il diritto fondamentale a un ambiente di lavoro sano e sicuro?. Il convegno Ilo del 28 aprile 13.00-15.00 in diretta online.

Eu-Osha

Ambiente di lavoro sano e sicuro è il tema che Eu-Osha porta avanti da anni attraverso le sue campagne. Questa la nota che l’Agenzia ha pubblicato per la Giornata.

