Resilienza e norme per rispondere alla crisi Covid. Questo il tema scelto dall’Ilo per la celebrazione della “Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro 2021”, 28 aprile. (La diretta online della conferenza stampa di lancio ore 13.30).

Una giornata nella quale Ilo si rivolge ai Paesi, alle istituzioni invitandoli a dotarsi di sistemi di salute e sicurezza sul lavoro solidi e resilienti, di strategie in risposta alla crisi derivante dal Covid, in risposta ai nuovi rischi e ai rischi emergenti, per reagire all’impatto avuto dalla pandemia sul mondo del lavoro e sulla tutela di interi settori.

Il tema è analizzato nel rapporto Anticipare e essere pronti a rispondere alle crisi. Investire in sistemi resilienti di salute e sicurezza sul lavoro appena pubblicato.

7mila gli operatori sanitari deceduti per Covid nel mondo e 136milioni i lavoratori socio sanitari a rischio, un quinto degli operatori ha mostrato sintomi da depressione e ansia.

Gli altri aspetti messi in luce da Ilo riguardano la prevenzione generale nei luoghi chiusi, nei mezzi di trasporto o negli alloggi, il lavoro da remoto e il rapporto con la vita privata, le micro e piccole imprese, l’economia informale con 1,6 miliardi di lavoratori che non beneficiano di alcuna misura di protezione sociale di base.

Punti per i quali Ilo richiama il ruolo cruciale della normativa, della sensibilizzazione, formazione e della vigilanza in ogni Paese.

Così Guy Ryder direttore generale Ilo: “Non potrebbe esserci una dimostrazione più chiara dell’importanza di un sistema di salute e sicurezza sul lavoro forte e resiliente. La ripresa e la prevenzione richiederanno politiche nazionali migliori e sistemi istituzionali e normativi integrati alle risposte alle crisi”.

