ROMA – Rendicontazione del Piano nazionale controlli sui prodotti chimici 2016. Pubblicato dal Ministero della Salute – Autorità Competente Nazionale il rapporto con i risultati della vigilanza sull’utilizzo delle sostanze chimiche in conformità ai Regolamenti Reach e Clp. Vigilanza condotta dalle Autorità Regioniali/PP.AA e da Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF), in ottemperanza al PNC adottato il 29 febbraio 2016.

1162 sono stati i controlli effettuati nel 2016, 393 le imprese. 577 i controlli documentali, 585 gli analitici e di questi 576 condotti da 19 autorità tra Regioni e Ppaa e 9 da Usmaf. La maggioranza delle verifiche è stata effettuata su programma, 25 gli interventi di vigilanza definiti reattivi, ovvero condotti dopo eventi o inadempienze. 885 le sostanze e miscele sottoposte a controllo, 833 SDS, 85 articoli. 124 il numero complessivo delle violazioni accertate.

Per quanto riguarda la tipologia di imprese controllate (classificate in base a NACE. Rif. Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20 dicembre 2006), 16% fabbricazione pitture vernici e inchiostri, 11% commercio carburante e combustibili, 8% fabbricazione prodotti chimici di base, 7% fabbricazione saponi e cosmetici, 5% produzione e commercio materiali da costruzione e mobili.

In merito al ruolo, su 393 aziende, 191 utilizzatori a valle, 143 distributori, 49 produttori importatori, 32 fabbricanti, 16 importatori. Dimensione: 119 (30%) micro imprese, 111 (28%) piccole, 72 (18%) medie.

Dettaglio controlli analitici. 585 il totale, ovvero 576 Regioni/Ppaa e 9 Usmaf. Dei 576 di Regioni e Ppaa 462 hanno interessato le restrizioni, 61 le autorizzazioni, 53 classificazione-correttezza SDS. I 9 Usmaf hanno interessato le restrizioni e in particolare 9 imprese detentrici di articoli in fase di rilascio in libera pratica. 7 a Napoli, 1 Milano Malpensa, 1 Bergamo-Orio al Serio, nessuna violazione riscontrata e nulla osta rilasciato.

Non conformità. 124 i casi, da qui 70 le violazioni accertate che hanno comportato sanzione amministrativa, 5 procedimenti penali, 49 segnalazioni di illecito amministrativo.

Info: Ministero Salute, Rendicontazione piano nazionale controlli prodotti chimici 2016

