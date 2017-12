ROMA – Finanziamenti e comunicazione intenzioni sulla registrazione. L’Helpdesk Reach riporta due note emesse dal DCG Directors’ Contact Group (Commissione Europea, Echa e associazioni industriali) in merito alla scadenza Reach 2018.

La prima nota datata 27 novembre è una raccomandazione alle imprese che occupano tutti i ruoli nella catena di approvvigionamento. Vengono sollecitate le aziende affinché notifichino le proprie intenzioni in merito alla registrazione anche nel caso in cui abbiano deciso di non effettuarla. Vengono inoltre invitate ad assumere il ruolo di capofila.

La seconda, ancora del 27 novembre, informa circa i finanziamenti messi a disposizione dall’Unione europea per la gestione sicura delle sostanze chimiche e per la sostituzione di queste con altre sostenibili.

Finanziamenti destinati alle Piccole e medie imprese.

