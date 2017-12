ROMA – PFAS. Il Ministero della Salute segnala il nuovo portale dell’Ocse pubblicato online per lo scambio di informazioni riguardanti le sostanze per-e poli-fluoroalchiliche PFAS.

Con Pfas vengono definiti i composti chimici utilizzati dall’industria per rendere i prodotti impermeabili o resistenti ai grassi. Si tratta di composti utilizzati fin dagli anni ’50 anche per trattamento di tessuti, tappeti e carta, generalmente nei casi in cui è richiesta un’energia superficiale bassa o idrorepellenza.

Il portale dell’Ocse raccoglie informazioni sui rischi per l’uomo e per l’ambiente, la alternative, le emissioni e le indagini negli anni recenti.

Obiettivi da qui al 2020 sono: raccolta informazioni, confronto fra soluzioni per la gestione del rischio sia a livello nazionale che di macro/area.

Info:

Ministero Salute nuovo portale Ocse sui Pfas

Ocse portale sostanze per-e poli-fluoroalchiliche

