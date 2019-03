Helpdesk Reach del Ministero dello Sviluppo Economico informa su due recenti novità disposte da Echa per quanto riguarda l’esposizione professionale alle sostanze chimiche e la valutazione da parte degli Stati membri.

Oel

Per quanto riguarda la definizione dei limiti dell’esposizione professionale Oel l’Agenzia ha pubblicato una nuova pagina del proprio sito dedicata a questo aspetto. Una pagina con normativa, fasi, attori e tempistiche per la definizione dei pareri sui limiti. Con la descrizione anche in grafico dell’intero processo di analisi che in 12-24 mesi coinvolge l’Echa e il Rac Comitato per la valutazione dei rischi

Questa la pagina con l’elenco delle attività avviate suddivise per pareri adottati, in corso o pianificati

Valutazione sostanze

In merito alla valutazione delle sostanze, Echa ha aggiornato il piano Corap e disposto un elenco con 100 sostanze che gli Stati Membri dovranno affrontare nel triennio 2019-2021.

31 quelle da valutare nel 2019, entro marzo 2020. Questo l’elenco completo.

Info: Helpdesk Reach, note su Oel e valutazione sostanze

Ti potrebbe interessare