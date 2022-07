RPO. Operativo dal 27 luglio anche per i cellulari il sistema che permette ai cittadini di sottoscrivere la propria opposizione alle telefonate di telemarketing. Dal 27 luglio si potrà iscrivere il proprio numero al Registro pubblico delle opposizioni (RPO) come già possibile fare per telefono fisso e indirizzo postale.

Il servizio è gratuito e raggiungibile tramite:

il sito www.registrodelleopposizioni.it;

numero verde 800 957 766 utenze fisse;

06 42986411 cellulari;

mail iscrizione@registrodelleopposizioni.it.

Campagna

Prevista dal Mise una campagna informativa. Qui sono già disponibili i primi materiali per i cittadini e gli operatori.

Queste invece le aree completamente dedicate alle informazioni per il cittadino e per gli operatori.

Il servizio RPO è online h24.

