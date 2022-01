Ema ha autorizzato il 27 gennaio 2022 l’immissione in commercio del farmaco Paxlovid (PF-07321332 / ritonavir) sviluppato da Pfizer, antivirale contro il Covid.

La nota Ema e la conseguente nota dell’Aifa.

Si tratta del primo farmaco antivirale raccomandato finora in in Europa. Sarà messo in commercio per la cura di persone adulte che non necessitano di ossigenoterapia e a maggior rischio malattia grave.

Contiene i principi attivi PF-07321332 e ritonavir che combattono il replicarsi del virsu nell’organismo.

La sperimentazione sull’efficiacia ha coinvolto in prevalenza pazienti contagiati con variante Delta e si prevede che il farmaco possa avere efficacia anche contro Omicron e altre varianti del Covid.

Ti potrebbe interessare