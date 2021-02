Agenzia delle Entrate ha comunicato con nota del 30 gennaio date modalità di iscrizione e scadenze della nuova lotteria degli scontrini. (Provvedimento Agenzia Entrate e Agenzia Dogane e Monopoli del 29 gennaio 2021).

La lotteria è in operatività dal 1° febbraio 2021 e la prima estrazione mensile ci sarà l’11 marzo 2021 per scontrini emessi dal 1° febbraio al 28. I premi saranno di 100mila euro per dieci acquirenti e 20mila euro per dieci esercenti.

Da giugno al via le estrazioni settimanali per quindici premi da 25mila euro per chi compra e quindici premi da 5mila euro per chi vende. A gennaio 2022 la prima estrazione annuale sulle operazioni dell’anno intero e con premi da 5milioni per un acquirente e 1milione per un esercente.

La partecipazione avverrà tramite codice personale che dovrà essere esibito all’esercente al momento dell’acquisto e che dovrà essere scaricato dal portale a www.lotteriadegliscontrini.gov.it.

Verrà prodotto un biglietto per ogni euro speso attraverso pagamenti elettronici: carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app di circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata.

Info: Agenzia Entrate comunicato stampa 30 gennaio lotteria scontrini

