Pubblicato dal Ministero del Lavoro il Decreto direttoriale n. 669 del 28 dicembre 2018 – Linee guida per la presentazione dei progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità per l’anno 2018. Documento che riassume i criteri che le Regioni dovranno seguire per ottenere il finanziamento di interventi definiti dal Secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità – Linea di intervento 2, azioni 3 4 e 5.

Il finanziamento è sostenuto da 15 milioni di euro stanziati dal Ministero del Lavoro, risorse derivanti dal Fondo per le non autosufficienze ai sensi del DPCM 12 dicembre 2018. Dovranno essere almeno 187 le proposte finanziabili, con l’ammontare per singolo ambito territoriale che non dovrà superare gli 80.000 euro.

Ogni Regione dispone di più ambiti territoriali stabiliti sul dato della popolazione regionale residente nella fascia d’età 18-64 anni al 1° gennaio 2018. Si va dal singolo ambito di Valle d’Aosta e Molise ai 25 ambiti della Lombardia, 19 di Lazio e Sicilia. Le Regioni possono comunque segnalare ambiti in numero maggiore che potranno essere finanziati nel caso in cui non venissero assegnate tutte le risorse disponibili.

Non potranno essere ammessi gli ambiti territoriali che dovranno ancora avviare le attività da annualità 2017.

Ogni progetto finanziato sarà sostenuto fino all’80% della spesa. “Per quel che riguarda le azioni di sistema, l’eventuale finanziamento non può oltrepassare il 15% dell’ammontare del valore del progetto. Per azioni di sistema, ai fini delle presenti Linee Guida, si intendono esclusivamente:

a) il supporto alle Agenzie per la vita indipendente e consulenza alla pari;

b) la formazione rivolta alla persona con disabilità e alla sua famiglia;

c) la formazione rivolta all’assistente personale”.

I progetti dovranno durare 12 mesi, con eventuali proroghe stabilite dopo segnalazione di cause e cronoprogramma aggiornato.

Scadenza per invio proposte è il 28 febbraio 2019. Le altri fasi sono: valutazione proposte 22 marzo; 29 marzo pubblicazione ambiti ammessi; 19 aprile protocollo d’intesa.

Maggio 2019 inizio delle attività.

Info: Ministero Lavoro Decreto direttoriale n.669 28 dicembre 2018

Ti potrebbe interessare