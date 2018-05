ROMA – Regolamento UE. La protezione dei dati è un diritto di libertà. Questo il video realizzato dal Garante della Privacy per ricordare l’entrata in vigore del Regolamento UE/2016/679 prevista per il 25 maggio 2018.

“Dal 25 maggio si applica anche in Italia in Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che introduce importanti novità a difesa della privacy. Più trasparenza sull’uso dei dati. Nuovi diritti per le persone. Maggiori responsabilità per imprese ed enti”. Lo spot è in programmazione sulle reti Rai ed è stato pubblicato dal Garante sui propri profili Linkedin, Instagram, Google+ e YouTube.

Le guide, le schede e ogni strumento utile rilasciato dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali ai fini della comprensione e dell’applicazione del Regolamento UE/2016/679 sono raccolte in questa pagina.

Info: Regolamento UE 2016/679, video Garante Privacy

Tutorial Garante valutazione rischi e impatto

