Parere favorevole sullo schema di Dpcm sulla digitalizzazione delle certificazioni di esenzione vaccinazione Covid. Questo quanto espresso dal Garante per la protezione dei dati personali il 27 gennaio 2022 e notificato il 2 febbraio 2022.

L’Autorità ha espresso parere favorevole auspicando una rapida attuazione del decreto in esame. Il certificato digitale dovrebbe contenere:

dati identici al green pass;

stesso aspetto e QR code;

identiche informazioni di autenticità e validità e non informazioni sulla salute della persona.

La certificazione digitale dovrebbe essere rilasciata, su richiesta dell’interessato, anche a chi già ne dispone in formato abituale, prevedendo un periodo transitorio di adeguamento. Dovranno essere anche in questo caso indicati i soggetti per il trattamento dei dati e le modalità di accesso al Sistema Tessera Sanitaria (TS) da parte del personale autorizzato

“Ai fini dell’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 ai soggetti esenti dalla vaccinazione, il personale preposto alla verifica delle certificazioni di esenzione deve essere appositamente autorizzato dal titolare della farmacia o dal responsabile della struttura sanitaria”.

La richiesta di parere è stata inviata al Garante dal Ministero della Salute con la nota del 14 gennaio 2022 integrata il 20 gennaio 2022.

Il testo integrale del parere 27 gennaio 2022.

Ti potrebbe interessare