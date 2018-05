ROMA – Regolamento europeo dati personali. È stato pubblicato dal Garante per la protezione dei dati personali un tutorial sull’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 che affronta Valutazione d’impatto – Individuazione e gestione del rischio.

Video e slide

Cos’è il rischio, definizioni, elementi ed errori. Questi gli argomenti affrontati dal tutorial, che è stato rilasciato sia su video che su slide. Sicurezza ed effetti complessivi, le misure per la valutazione. “Per rischio si intende uno scenario descrittivo di un evento e delle relative conseguenze, che sono stimate in termini di gravità e probabilità» per i diritti e le libertà (Linee guida del Gruppo di lavoro Articolo 29 WP248rev.1)”.

Software

Il nuovo tutorial è affiancato dai recenti materiali pubblicati dal Garante utili alla comprensione e all’applicazione del Regolamento. Tra questi la pagina informativa e la versione arricchita dei Considerando del Garante.

Il 27 aprile è stato infine rilasciato un software per la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) sviluppato dall’Autorità francese CNIL e tradotto in italiano con l’ausilio del Garante stesso.

Importante: il software “NON costituisce un modello al quale fare riferimento in ogni situazione di trattamento, essendo stato concepito soprattutto come ausilio metodologico per le PMI. Offre in ogni caso un focus sugli elementi principali di cui si compone la procedura di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. Potrebbe costituire quindi un utile supporto di orientamento allo svolgimento di una DPIA, ma non va inteso come schema predefinito per ogni valutazione d’impatto che va integrata in ragione delle tipologie di trattamento esaminate”.

Info: Garante Privacy tutorial individuazione gestione del rischio

