Telecamere in un asilo installate senza garanzie per la privacy. Questo il fatto segnalato dal Garante per la privacy nella newsletter N. 538 del 10 settembre 2025.

Tra gli accadimenti segnalati nel nuovo numero del periodico del Garante, figura il provvedimento che ha interessato un asilo nido, conseguente alla segnalazione di un genitore al quale era stata sottoposta al momento dell’iscrizione la necessità di fornire il consenso al trattamento delle immagini.

La struttura stava procedendo alla pubblicazione sul proprio sito e su Google Maps di immagini dei bambini, anche coinvolti in contesti delicati come il dormire o nei servizi igienici, al fine di evidenziarne una “giornata tipo”. Allo stesso tempo aveva installato un sistema di videosorveglianza utilizzato però anche nel corso della giornata lavorativa.

Il Garante ha sanzionato il nido con 10mila euro, obbligandolo quindi a eliminare le immagini. Secondo l’Autorità “i trattamenti effettuati dall’asilo non avrebbero potuto trovare giuridico fondamento nel consenso dei genitori, prevalendo, comunque, il superiore interesse dei minori a non vedere pubblicate online, per promuovere l’attività dell’asilo, le fotografie che li ritraggono in momenti particolarmente intimi della loro esperienza scolastico-educativa”. Il dissenso da parte del genitore non sarebbe stato inoltre possibile perché avrebbe precluso l’iscrizione.

Il sistema di sorveglianza, infine, non stava rispettando le norme sulla privacy, sia per i minori sia per lavoratori e fornitori. Violando anche lo Statuto dei lavoratori.

