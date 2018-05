ROMA – Regolamento UE/2016/679. È stato pubblicato dal Garante per la protezione dei dati personali un facsimile del modulo che dovrà essere utilizzato per la comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati RPD.

Si tratta di un esempio di modello rilasciato dal Garante per permettere agli utenti di “familiarizzare con l’adempimento e verificare, prima di iniziare la compilazione online, quali saranno le informazioni richieste”. Un modello quindi da non utilizzare per l’invio effettivo della comunicazione.

Esempio di campi da riempire:

Dati del soggetto che effettua la comunicazione.

Dati del Titolare/Responsabile del trattamento.

Gruppi imprenditoriali.

Responsabile della Protezione dei Dati.

Pubblicazione dei dati di contatto.

Qui il documento in Pdf: Facsimile Comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – RPD.

La comunicazione in oggetto è prevista dall’articolo 37 paragrafo 7 del Regolamento UE/2016/679 e riguarda il primo contatto diretto che dovrà instaurarsi tra ente o azienda e Garante ai sensi articolo 39, paragrafo 1, lettera e) dello stesso Regolamento.

Info: fac-simile comunicazione dati contatto Rpd

