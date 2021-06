Assegno temporaneo per i figli e assunzioni nella Pa per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’efficienza della giustizia. Questo nei decreti legge approvati dal Consiglio dei Ministri n.22 del 4 giugno, riassunti nella nota stampa del Governo stesso.

Per quanto riguarda l’assegno per i figli minori questo in sintesi quanto previsto:

assegno ponte dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021 per famiglie che al momento non beneficiano di assegni per il nucleo familiare in vigore, con Isee inferiore a 50mila euro, anche per residenti in Italia da 2 anni non continuativi o con contratto a tempo determinato di 6 mesi o indeterminato;

per famiglie che al momento non beneficiano di assegni per il nucleo familiare in vigore, con Isee inferiore a 50mila euro, anche per residenti in Italia da 2 anni non continuativi o con contratto a tempo determinato di 6 mesi o indeterminato; beneficio medio di 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio, +30% per figli sopra i due e +50 euro per figlio con disabilità;

assegno compatibile con Reddito cittadinanza;

misura corrisposta dopo domanda e arretrati con domanda entro il 30 settembre 2021.

Per le famiglie che già beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare prevista maggiorazione fino al 31 dicembre di 37,5 euro per ogni figlio fino a due figli e 55 euro con almeno tre figli.

Assunzioni e concorsi PA:

contratti di lavoro subordinato nella PA, con valutazione dei titoli per elevata specializzazione e sola prova scritta, 36 mesi rinnovabili fino a dicembre 2026;

Portale del reclutamento per elevate specializzazioni come dottori di ricerca ed esperti internazionali e dell’Unione europea e assunzioni in graduatoria;

assunzioni su colloquio per iscritti agli Albi professionali con inserimento sul Portale del reclutamento;

40% dei posti nei concorsi pubblici per chi abbia svolto incarichi a tempo determinato per lavorare al PNRR;

concorso pubblico Dipartimento della funzione pubblica 500 unità per 36 mesi.

