Come annunciato al momento del rilascio della procedura, sono state pubblicate da Inps le istruzioni per la domanda di Reddito di emergenza istituito dal Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le istruzioni sono state pubblicate con circolare n.69 del 3 giugno 2020 che è stata segnalata dal Ministero del Lavoro con il quale è stata condivisa.

La richiesta del Rem potrà essere presentata online, da uno dei componenti il nucleo familiare, utilizzando:

sito www.inps.it con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;

patronati;

i centri di assistenza fiscale.

La circolare riporta quindi in dettaglio il meccanismo di definizione dei requisiti economici, calcolo di soglia, scala di equivalenza.

Chiarisce i casi di incompatibilità, che riguardano il singolo membro del nucleo familiare: altre indennità emergenziali per emergenza Covid; pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984); assegno sociale; presenza di reddito dipendente “la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo”; in caso di cassa integrazione ordinaria o in deroga calcolo sulla retribuzione teorica; Reddito e Pensione di Cittadinanza.

Il beneficio verrà erogato in due mensilità a partire dal mese di presentazione della domanda, su bonifico bancario/postale, libretto postale, bonifico domiciliato e comunicando l’accettazione della domanda via mail o sms.

Beneficio esente dall’imposta di reddito sulle persone fisiche.

Info: Ministero del Lavoro, circolare Inps sul Reddito di emergenza

