Pubblicate da Inps con messaggio del 1° aprile 2021 prime indicazioni per la domanda per il Reddito di emergenza come previsto dal Decreto legge 22 marzo 2021 n.41. Per le quote marzo, aprile, maggio 2201 così come modificato dall’articolo 12 del decreto citato.

Il Rem è destinato a:

nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021;

NASpI e DIS-COLL terminate tra luglio 2020 e febbraio 2021, Isee inferiore a 30mila euro.

Le domande dovranno essere presentate online dal 7 al 30 aprile 2021, avvalendosi di una DSU valida. Su sito Inps con SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica o tramite patronato.

Per quanto riguarda il Rem per ex beneficiari di NASpI e DIS-COLL, queste sono le cause di incompatibilità:

indennità COVID-19 articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;

prestazione pensionistica diretta o indiretta;

contratto di lavoro subordinato e rapporto di collaborazione continuativa.

Info: Inps messaggio n.1378 1 aprile 2021

