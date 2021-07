Pubblicate da Inps con la circolare n.92 del 30 giugno 2021 le istruzioni operative e contabili sui nuovi importi per Assegni per il nucleo familiare come previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79.

Si tratta delle maggiorazioni luglio – dicembre 2021 pari a 37,5 euro fino a due figli e 55 euro per nuclei familiari con più di tre figli. Maggiorazione anche per figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro; 18-21 anni studenti apprendisti; componenti di nuclei numerosi.

Riepiloghiamo le categorie di lavoratori interessate:

“lavoratori dipendenti;

lavoratori iscritti alla Gestione separata;

lavoratori agricoli;

lavoratori domestici e domestici somministrati;

lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti;

lavoratori in aspettativa sindacale;

lavoratori marittimi sbarcati;

soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola;

lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale;

lavoratori assistiti da assicurazione TBC;

soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente”.

Gli assegni sono incompatibili con l’Assegno temporaneo per i figli minori (non per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, pensionati Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Invariati i livelli di reddito rispetto al 2020.

