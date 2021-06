Pubblicata da Inps la circolare n.2331 del 17 giugno 2021 sui nuovi importi riguardanti gli assegni familiari per i dipendenti del settore privato disposti dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 articolo 5 e sulla rivalutazione dei livelli di reddito.

Gli importi per il periodo luglio dicembre 2021 riceveranno una maggiorazione di 37,5 euro per ogni figlio fino a due figli e di 55 euro per numero di figli superiore a tre.

Allegate al messaggio Inps le tabelle con decorrenza 1° luglio 2021 dei livelli di reddito e degli assegni corrispondenti.

Domande attraverso le modalità previste dalla circolare n. 45/2019. Ovvero:

“ WEB , tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istitutoal seguente percorso: “Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito” > “Funzione ANF Ditte cessate e Fallite”;

, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istitutoal seguente percorso: “Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito” > “Funzione ANF Ditte cessate e Fallite”; Contact Center multicanale , chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;

, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN; Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN”.

