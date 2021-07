Regolamentare il telelavoro in post-Covid. Questa la relazione pubblicata da Eu-Osha che ha analizzato la normativa sul telelavoro in vigore negli Stati europei.

Regulating telework in a post-COVID-19 Europe. Uno studio di uno dei fenomeni centrali nelle politiche occupazionali in epoca Covid e della necessità emersa di nuove regole per la gestione futura, per la tutela dei lavoratori, per il diritto alla disconnessione.

La relazione parte dall’analisi della letteratura e dall’indagine dei focal-point nazionali sulle norme in vigore negli Stati Membri. L’indice:

EU regulation pre-COVID,

National regulation pre-COVID,

Changes in national regulation and debates in the post-COVID-19 scenario,

Concluding remarks.

Comincia a muoverti sul lavoro

Get moving at work é invece la nuova scheda informativa che l’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro ha pubblicato per la prevenzione degli effetti della sedentarietà e per evidenziare quanto l’attività fisica possa diventare parte integrante del lavoro.

Prevenzione salute, disturbi muscolo scheletrici, buone prassi e consigli per i datori di lavoro, esempi e studio di casi. La scheda è affiancata dall’omonima infografica seguente.

