Pubblicato da Echa un post sul possibile e imminente No deal nell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea il 31 ottobre 2019.

Il post Echa è indirizzato in particolare agli utilizzatori a valle DU che hanno attualmente rapporti con aziende Uk, per evitare di affrontare interruzioni nell’approvvigionamento.

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha di recente rilasciato il documento List of substances registered only by UK companies per permettere agli utenti di individuare le sostanze registrate soltanto da aziende inglesi. Dopo il 1° novembre 2019 tutte le registrazioni effettuate da imprese Uk verranno annullate. Per continuare nella fornitura le realtà Ue dovrebbero registrare la sostanza come importatori.

Le aziende Uk hanno invece la facoltà di trasferire la propria attività o quantomeno nominare un rappresentate esclusivo in uno dei Paesi UE.

Infine, è stato riattivato da Echa il modulo manuale per la notifica delle sostanze PIC, per la procedura temporanea dedicata ai soggetti 27-UE che intendono esportare prodotti chimici PIC nel Regno Unito dal 1 ° novembre 2019.

Info: Helpdesk Reach, indicazioni Echa utilizzatori a valle e Brexit

