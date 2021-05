Il Ministero del Lavoro ha raccolto in una sintesi pubblicata il 13 maggio le misure riguardanti smart working e congedi per i lavoratori dipendenti in caso di DAD o quarantena, per effetto della recente legge di conversione del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.

Legge 6 maggio 2021, n. 61 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena – Gazzetta Ufficiale n.112 del 12 maggio 2021.

Fino al 30 giugno è previsto:

smart working in alternanza all’altro genitore in caso di minore di 16 anni per tutto il periodo o parziale in caso di DAD, quarantena per contagio o contatto;

smart working per entrambi i genitori in caso di minori con disabilità;

astensione dal lavoro alternativamente all’altro genitori in caso di minore di 14 anni e lavoro agile impossibilitato, beneficio riconosciuto contemporaneamente a entrambi i genitori in caso di minore con disabilità, anche in forma oraria;

diritto alla disconnessione.

