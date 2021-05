A partire dal 24 giugno potranno essere presentate le domande di agevolazione per startup innovative dal programma Smart Money. A comunicarlo il Ministero dello Sviluppo Economico. Stanziati 9,5 milioni di euro.

Smart Money è il progetto di sostegno agli investimenti delle start-up e al loro incontro con l’ecosistema dell’innovazione, per la realizzazione di nuovi piani di attività e per ingressi nel capitale di rischio.

Riguarda piccole imprese esistenti da meno di 24 mesi (o da costituire entro 30 giorni dall’agevolazione), in pre-seed o product/market fit, in regola con ogni adempimento e non agricole, pesca e acquacultura. Gli attori coinvolti nell’ecosistema dell’innovazione sono invece incubatori, hub, organismi di ricerca, business angels e investitori qualificati.

Per i piani di attività le agevolazioni in contributo a fondo perduto sono fino all’80% delle spese ammissibili con massimale di 10mila euro per ogni srtat-up innovativa. Contributo de minimis fino al 200mila euro in tre esercizi finanziati per ogni impresa unica.

Per il capitale di rischio, contributo a fondo perduto fino al 100% del capitale di rischio fino a 30mila euro per ogni startup innovativa. De minimis fino a 200mila euro in tre esercizi finanziari per ogni impresa unica.

Domande sull’apposita piattaforma informatica di Invitalia.



