Nuova Sabatini. Sono state pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico le nuove modalità di erogazione dei finanziamenti previsti dalla Nuova Sabatini come modificato dalla Legge di Bilancio 2021.

I contributi verranno ora erogati in unica soluzione, questo per le domande dal 1° gennaio 2021 qualsiasi sia l’importo e per le domande:

“ dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020 , qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro,

, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro, dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato da banche o intermediari finanziari di importo non superiore a 200 mila euro”.

Ricordiamo che si tratta di contributi per le Pmi per accedere al credito utile all’acquisto di beni materiali o immateriali ad uso produttivo.

Info: Mise, semplificazione procedure Nuova Sabatini

Ti potrebbe interessare