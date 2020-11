Modelli, modalità di invio e scadenze. Con una nota del 24 novembre Inail ricorda l‘istanza per la riduzione del tasso medio di tariffa che le aziende possono richiedere in caso di interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro aggiuntivi a quelli già previsti dalla normativa.

La scadenza per l’invio delle domande è il 1° marzo 2021. Il provvedimento di accettazione verrà comunicato da Inail entro 120 giorni dalla presentazione della domanda:

La guida.

Inail: date e modelli riduzione tasso medio tariffa 2021

