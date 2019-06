Fitosanitari. Pubblicato dal Ministero della Salute il rapporto Controllo ufficiale dell’immissione in commercio e dell’utilizzazione dei prodotti fitosanitari – risultati in Italia 2017 documento con i dati dei controlli effettuati da Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Nel 2017 i controlli hanno interessato 7 impianti di produzione e 3704 le ispezioni sugli operatori. Rispettivamente 2 le non conformità e 223 le infrazioni.

3.410 ispezioni sulle aziende agricole e 369 infrazioni, 3.150 etichette analizzate 45 infrazioni, 322 campioni su 229 prodotti, 29 impurezze e 3 non conformità.

Infrazioni maggiormente rilevate:

“inappropriate strutture;

prodotto non autorizzato;

mancanza della compilazione dei registri.

Info: Ministero Salute, rapporto controlli fitosanitari 2017

