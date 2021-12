Sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate comunicato stampa, provvedimento, date e istanze per la richiesta di contributi a fondo perduto da parte di i discoteche, sale da ballo, cinema, teatri, palestre e piscine chiuse per restrizioni causa Covid. Come previsto dal Decreto Sostegni Bis.

Due i contributi previsti e definiti dal decreto interministeriale del 9 settembre 2021:

per discoteche, sale da ballo, night-club e simili esistenti e chiuse al 23 luglio 2021, codice Ateco 2007 93.29.10, fino a un massimo di 25mila euro per destinatario;

esistenti e chiuse al 23 luglio 2021, codice Ateco 2007 93.29.10, fino a un massimo di 25mila euro per destinatario; per cinema, musei, piscine, palestre, parchi di divertimento, feste e cerimonie, discoteche, sale da ballo e simili, che al 26 maggio 2021 svolgevano tale attività, chiuse per almeno 100 giorni (riferimento è l’allegato I del citato decreto, i due contributi elencati non sono alternativi tra loro), da 3mila a 12 mila euro, calcolati sul livello dei ricavi.

Le domande andranno presentate online dal 2 dicembre fino al 21 dicembre 2021.

