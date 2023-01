Pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento n. 9652 del 12 gennaio 2023 che estende a tutto il 2023 la possibilità di utilizzo di Iva precompilata.

Il provvedimento ha esteso quanto disposto con provvedimento n. 183994 dell’8 luglio 2021 e previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ha inoltre ampliato la platea dei beneficiari e a partire dall’ultimo trimestre 2022 le bozze sono disponibili, “anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la convalida o l’integrazione di tutti i registri IVA relativi al trimestre di riferimenti”, anche per:

chi effettua liquidazione trimestrale;

produttori agricoli e agriturismo con determinazione dell’IVA in detrazione;

fallimenti o liquidazione coatte amministrative.

Queste le specifiche tecniche rilasciate dall’Agenzia delle Entrate ancora l’8 luglio 2021.

