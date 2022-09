Con nota del 28 settembre il Ministero del Lavoro ricorda la proroga al 31 dicembre 2022 per la procedura semplificata di comunicazione smart working nel privato senza accordo individuale.

La proroga è stata disposta dal Decreto Aiuti bis convertito dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142.

Sarà valida esclusivamente per impieghi che termineranno il 31 dicembre, per quelli successivi sarà obbligatoria la procedura ordinaria di comunicazione del lavoro agile come previsto dal disposta dal Dm 149/2022.

