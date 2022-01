Con messaggio n.74 dell’8 gennaio 2021 Inps informa della proroga al 31 marzo 2022 del Congedo parentale SARS CoV-2 disposta dall’art. 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.

Viene prolungata quindi la scadenza del congedo originariamente in scadenza il 31 dicembre 2021. Ricordiamo come il congedo interessi lavoratori con figli minori di 14 anni affetti da Covid, in quarantena da contatto o in DAD e con centri diurni assistenziali chiusi.

Riferimento restano la circolare n. 189/2021 e n. 4564 del 21 dicembre 2021.

La circolare Inps riguarda in questo caso le domande per i lavoratori dipendenti che sono già aperte: online, tramite Contact center o istituti di patronato.

Un prossimo messaggio riguarderà le domande di lavoratrici e lavoratori autonomi e in Gestione separata.

