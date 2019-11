Conciliazione vita lavoro. Pubblicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri il nuovo bando Conciliamo per finanziare interventi di welfare aziendale che sappiano assecondare i bisogni dei dipendenti e quelli delle loro famiglie.

Il nuovo avviso sostituisce il precedente pubblicato lo scorso agosto poi sospeso in ottobre e ora totalmente revocato. Vengono stanziati 74 milioni di euro, per progetti di conciliazione vita lavoro che abbiano l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei dipendenti e in particolare perseguire:

“a. crescita della natalità;

b. riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne;

c. incremento dell’occupazione femminile;

d. contrasto dell’abbandono degli anziani;

e. supporto della famiglia in presenza di componenti disabili;

f. tutela della salute”.

Massimali:

15mila – 50mila euro imprese con meno di dieci dipendenti, 1 0% contributo minimo a carico delle imprese stesse;

0% contributo minimo a carico delle imprese stesse; 30mila – 100mila euro meno di 50 dipendenti e “i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo

all’ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori a 10 milioni”, contributo minimo 15%;

100mila – 300mila euro 50 – 250 dipendenti "i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all'ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori a 50 milioni", contributo minimo 20%;

250mila – 1 milione 500mila più di 250 dipendenti e fino a 50 milioni di ricavi, contributo minimo 30%.

Bando accessibile anche a consorzi e reti di imprese. Valutazione a punteggio. Invio domanda via PEC a conciliamo@pec.governo.it.

Scadenza ore 12. 00 del 18 dicembre 2019.

Info: nuovo avviso Conciliamo novembre 2019

