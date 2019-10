Annunciata dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri la sospensione del bando Conciliamo indetto lo scorso agosto che aveva stanziato 74 milioni per il finanziamento di progetti per la conciliazione vita lavoro.

Così il Dipartimento: sospesa “l’efficacia del bando per approfondimenti tecnico-giuridici. Si invitano pertanto i soggetti interessati a non inviare le proposte progettuali”.

Info e provvedimento: sospensione bando Conciliamo

