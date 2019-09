#Conciliamo. Questo il bando per il finanziamento di progetti per la conciliazione vita lavoro pubblicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il bando è destinato a imprese, cooperative e soggetti collettivi che abbiano almeno 50 lavoratori a tempo indeterminato e che attivino progetti destinati rientranti nelle seguenti macro aree:

flessibilità oraria e organizzativa (banca del tempo, lavoro da remoto, part time, assunzioni a termine, permessi e congedi);

(banca del tempo, lavoro da remoto, part time, assunzioni a termine, permessi e congedi); promozione e sostegno della natalità e della maternità, nonché reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di assenza dal lavoro per motivi legati a esigenze di conciliazione (incentivi alla natalità, specifiche iniziative formative per assenze di lungo periodo);

(incentivi alla natalità, specifiche iniziative formative per assenze di lungo periodo); interventi e servizi (servizi di supporto alla famiglia; tutela della salute, caregivers, time saving, mobilità, flexible e ulteior misure di sosegno ai dipendenti, piani di comunicazione);

Stanziati 74 milioni di euro, limiti per ciascuna proposta sono: 500mila euro e 1 milione e mezzo. Domande via pec a conciliamo@pec.governo.it

Scadenza le ore 12.00 del 15 ottobre 2019.

Info: bando #Conciliamo

