Pubblicato dal Ministero del Lavoro il rapporto sui premi produttività, detassazione e deposito contratti con dati aggiornati al 14 dicembre 2018.

Al 14 dicembre 2018 sono risultate 17.630 dichiarazioni di conformità su contratti attivi, di cui 14.336 aziendali e 3.294 territoriali. Quota maggiore Lombardia con 4.893 casi, Emilia Romagna con 3.063, Veneto 1.217, Piemonte 1.643.

40.693 dichiarazioni di conformità al 14 dicembre 2018

Dei 17.630 contratti attivi 13.993 si propongono obiettivi di produttività, 10.489 redditività, 8.381 qualità, 2.424 piano di partecipazione, 8.231 welfare aziendale.

In merito alla decontribuzione da Decreto Interministeriale 12 settembre 2017, 3.151 dichiarazioni di conformità per conciliazione vita lavoro,1.793 depositi validi per la detassazione, 1.358 per la decontribuzione. 2.600 i contratti ancora attivi.

Info: Ministero Lavoro, nuovo report Premi di produttività

